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пятница, 16 апреля 2021 01:55

Байден о "Северном потоке-2": "Это сложный вопрос"

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Байден о &quot;Северном потоке-2&quot;: &quot;Это сложный вопрос&quot;
Байден не спешит из санкциями против "Северного потока-2". Фото: Газпром

Президент США Джо Байден выступает против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако вопрос введения санкций против проекта он назвал "очень сложным". Этот момент американский глава прокомментировал после выступления в Белом доме относительно новых санкций, направленных против РФ.

"Это сложный вопрос. Он влияет на наших союзников в Европе. Я являюсь оппонентом "Северного потока-2" в течение длительного времени: и до того, как я стал президентом, и даже когда я выполнял функции вице-президента", - сказал Байден.

Он добавил, что его администрация "занимается этим".

После этого глава Соединенных Штатов покинул зал.

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"Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км В июне 2015 года было заключено соглашение о строительстве двух дополнительных линий между Газпромом, Royal Dutch Shell, E.ON, OMV и Engie. Страны ЕС и США считают строительство "Северного потока-2" подрывом энергетической безопасности и стабильности, поэтому всегда выступали против проекта.

В США заявили, что с 2021 года ужесточат санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Санкции предусматривают ограничения для страховых и сертификационных фирм. Страны ЕС отказались сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции США.

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