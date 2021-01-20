Байден не оставит без последствий враждебные действия России - Блинкет

Новоизбранный президент США Джо Байден готов ответить на враждебные выпады России в мире.
Об этом сообщил кандидат на пост государственного секретаря Тони Блинкет.
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"Избранный президент ясно дал понять, что подобные действия РФ не должны оставаться без последствий", - прокомментировал он в слушании в Сенате.
Блинкет заявил, что у США есть противодействие России. Конгресс разработал закон CAATSA и "акт Магнитского".
По его словам, Байден введет подобные меры в ответ на попытки вмешательства во внутренние дела США.
Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA, "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" - федеральный закон США, который накладывает дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию. Закон Магнитского - инициированный Уильямом Браудером и принятый в декабре 2012 года в США закон, отменяющий поправку Джексона-Вэника. Он вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в России.
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