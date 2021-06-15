Байден назвал условие для членства Украины в НАТО - что о нас пишет мировая пресса

Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите Альянса в Брюсселе / ​​Getty Images

Gazeta.uaподготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Байден: Украина должна быть очищена от коррупции, чтобы ее приняли в НАТО", The Hill, США

Президент Джо Байден заявил, что Украина должна искоренить коррупцию, прежде чем сможет стать полноправным членом НАТО.

"Членство в НАТО зависит от того, соответствует ли страна критериям. Дело в том, что украинцы еще должны ликвидировать коррупцию. Они также должны отвечать другим критериям, чтобы получить ПДЧ. Между тем, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Украина была в состоянии продолжать противостоять агрессии России. Это будет зависеть не только от меня, что Украина может стать частью НАТО, а от всего Альянса", - сказал Байден.

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Ранее президент Зеленский сказал, что ждет от Байдена четкого "Да" или "Нет" относительно того, будет ли Украина принята в качестве полноправного члена НАТО.

Учитывая то, что Россия технически вторглась в Украине, другие страны НАТО будут вынуждены защищать Украину, если та вступит в Альянс, согласно статье 5 договора. Байден сказал, что это не помешает Киеву стать частью Альянса.

Байден говорил с Зеленским по телефону перед отъездом в Европу. Украина, видимо, будет в центре внимания встречи Байдена с Путиным в среду, 16 июня.

"Я поделился с нашими союзниками, и передам президенту Путину. Я не ищу конфликтов с Россией, но мы ответим, если Москва продолжит свою вредную деятельность, и обязательно защитим членов Альянса", - сказал Байден.

"Байден проигнорировал Украину и Польшу", WNP, Польша

Непонятно, в какую игру играет Байден с Путиным. Особенно, если речь идет об отмене санкций против "Северного потока-2" и игнорирование Украины и Польши в этом контексте.

Сейчас не период холодной войны, когда каждая встреча лидеров СССР и США была событием, поэтому встреча Байдена и Путина не должно быть неожиданностью. Если бы глава Белого дома приехал в Европу и не встретился с главой Кремля, это бы скорее восприняли как тревожный сигнал. Вопрос в том, что выйдет из этой встречи?

Важно, что Байден не считал целесообразным в какой-то форме предупреждать Украины, которая больше всех потеряет от "Северного потока-2", что планирует отменить санкции. Это доказывает, что политика лидера США относительно Восточной Европы становится авторитарной и односторонней, с чем мы давно не сталкивались. С другой стороны, в недавнем разговоре с Зеленским Байден заверил, что на встрече с Путиным будет гарантировать, что США будут защищать суверенитет Украины.

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Возможность нового вторжения России в Украине сейчас маловероятна, поэтому сложно говорить о суверенитете. Однако Россия теперь сможет отрезать Украину от поставок газа из России. Для этого всегда можно найти повод. Например, ремонт российского газопровода. Россияне практиковали такое, когда "Газпрома" ранее внезапно хотел ремонтировать трубу в самые холодные и критические месяцы. Во-вторых, Киев потеряет значительные деньги за транзит.

Байден недавно написал в Washington Post, что хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, в которых страны могли бы сотрудничать в вопросах стратегической безопасности или контроля над вооружениями. Но стабильные отношения с Россией невозможны. Москва - не друг Вашингтона. Может, и не враг, но антагонист. Россия делает хакерские атаки против США, вмешивается в выборы.

В то же время Байден обвиняет Россию в нарушении суверенитета США. Но не вводит за это действительно болезненных санкций.

В Белом доме так и не появился президент, которого бы враги боялись, а друзья уважали. То, что говорит Байден, свидетельствует о его слабости.

Бывшего президента Дональда Трампа обвинили в непредсказуемости. Но он делал это умышленно. Это тактика, которая повышает эффективность, если противник не может заранее предсказать твои действия. Путин знает линию Байдена и реагирует слабо. Он будет делать дальше, что хочет, потому что не боится реакции Америки. При Байдене США ведут себя как нерешительная страна, которая не желает вмешиваться там, где нужно.

"Украина готова судиться с "Газпромом", Financial Times, Великобритания

Украина готова подать в суд против "Газпрома", чтобы разблокировать поставки газа из Центральной Азии. Это могло бы дать ей достаточные внутренние поставки и доходы от транзита, если в этом году будет запущен "Северный поток-2".

"Газпром" контролирует транзит газа по своим трубопроводам из Центральной Азии в Украину. Он блокировал центральноазиатский газ 15 лет, и, если не изменит решения, то Киев готов обратиться в антимонопольные органы ЕС.

"Речь идет о десятках миллиардов кубов газа. Центральноазиатский газ может заполнить всю украинскую газотранспортную систему", - говорит исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Киев может обратиться в Брюссель с просьбой применить закон о конкуренции ЕС. В качестве руководителя "Нафтогаза" Витренко руководил усилиями, которые в 2017-м и 2018-м обеспечили два многомиллиардных международных арбитражных решение против "Газпрома". Витренко в прошлом году заменил бывший исполнительный директор Андрей Коболев. В апреле Киев принял спорное решение и заменил Коболева на Витренко. Этот шаг критиковали и в США и другие западные союзники Украины как нарушение корпоративного управления.

Витренко говорил по телефону с Вашингтоном, чтобы убедить команду Джо Байдена отменить недавний отказ от некоторых санкций Америки против "Северного потока-2".

"Говорим руководителям Америки, что это проблема национальной безопасности Украины, Европы и США", - говорит Витренко.

Через "Северный поток-2" Киев может потерять около $2 млрд в год от транзита. Это примерно половина ежегодных расходов Украины на оборону.

Страна все еще находится в состоянии войны с пророссийскими сепаратистами и российскими войсками на Донбассе. Чиновники из Германии и США призвали Россию поддерживать достаточный объем транзита газа через Украину, чтобы украинский трубопровод оставался прибыльным и работоспособным. Соглашение о транзите от 2019-го с "Газпромом" действует до 2024-го.

Витренко говорит, что даже если "Северный поток-2" остановят, Киев будет подталкивать "Газпром" к транспортировке дешевого среднеазиатского газа, преимущественно из Туркменистана, для внутренних потребностей Украины и транзита в ЕС. В "Газпроме" от комментариев отказались.

Украина прекратила прямые закупки газа у "Газпрома" после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Вместо этого импортирует его из европейских рынков, большая часть которых имеет российское происхождение.

Витренко говорит, что стремится заключить соглашение с "Газпромом", которая позволит европейским покупателям покупать газ на российско-украинской границе. Такой шаг может побудить их накапливать газ, приобретенный по более низким летним ценам, в огромных подземных хранилищах Украины для экспорта во время пикового зимнего спроса.

"Предприниматели превратили старый советский завод в зелени городские зоны", Reuters, Великобритания

Предприниматели Западной Украине превращают огромный советский завод в центр образования, бизнеса и искусства, который будет стимулировать развитие страны.

Заброшенный завод в Ивано-Франковске когда-то производил газовые счетчики и другую бытовую технику, а теперь это будет городским пространством с зеленой фермой, галереей современного искусства, офисами и детским образовательным клубом.

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Основатели проекта "Промприбор. Ремонт", названного в честь завода, купили участок площадью 36 тыс. кв м в 2019-м и привлекли более $8,5 млн от местных инвесторов на реконструкцию.

В 2020-м местная редакция Forbes назвала Ивано-Франковск лучшим городом для ведения бизнеса в Украине, опередив Киев и Львов.

Почти 900 частных инвесторов вложили деньги в проект. Учредители ожидают завершения его до конца 2023-го и планируют добавить зал для мероприятий на 4 тыс. человек, библиотеку, книжный магазин и центр для майндфулнессу на крыше.

Майндфулнесс - практика поддержки всегдашней осознанности в мыслях, чувствах и телесных ощущениях.