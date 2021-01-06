Байден назвал события в Вашингтоне "мятежом"

Байден записал видеообращение. Фото: Reuters

Избранный президент США Джо Байден назвал события, происходящие в Вашингтоне "мятежом, а не протестом".

Он заявил, что сторонники Трампа устроили "нападение на демократию", передает CNN.

"В этот час наша демократия подвергается беспрецедентному нападению. В отличие от всего, что мы видели в наше время. Нападение на цитадель свободы, сам Капитолий. Нападение на представителей народа и полицию Капитолийского холма, поклявшуюся защищать их. И государственные служащие, которые работают в центре нашей республики ... Позвольте мне быть очень ясным. Сцены хаоса в Капитолии не отражают истинную Америку. Не представляют, кто мы. То, что мы видим, - это маленькие количество экстремистов, преданных беззаконию. Это не инакомыслие. Это беспорядок. Это хаос. Это граничит с подрывом мятежа. И ему нужно положить конец прямо сейчас", - сказал Байден.

Байден призвал пока что действующего главу Белого Дома Дональда Трампа выступить по телевидению и потребовать от своих сторонников прекратить "осаду" Капитолия.

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Напомним, Трамп разрешил отправить Нацгвардию в центр протестов - Капитолий.