Байден может официально признать геноцид армян - WSJ

Байден может признать геноцид армян в Османской империи. Фото: galinfo.com

Президент США Джо Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Байден геноцидом признает депортации, голод и убийства, которые совершали турки-османы с 1915 года.

Заявление может прозвучать в субботу, 24 апреля, во время ежегодного обращения президента в День памяти жертв геноцида армян.

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Однако окончательное решение пока не принято. Байден возможно ограничится символическим обращением, как другие президенты.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, такое решение Байдена может испортить отношения с Турцией.

В 2019 году Байден сделал заявление, что США должны "раз и навсегда подтвердить существование геноцида армян".

Геноцид армян организован и осуществлен в 1915-1923 годах на территории Османской империи. Геноцид осуществлялся путем физического уничтожения и депортации. Геноцид армян проводился в несколько стадий: разоружение армянских солдат, выборочная депортация армян из пограничных районов, принятие закона о высылке, массовая депортация и убийства армян.