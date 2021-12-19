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Байден хочет за четыре недели предотвратить вторжение России в Украину

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Байден хочет за четыре недели предотвратить вторжение России в Украину
Байден не хочет повторять ошибки 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и напала на Донбасс. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты для предотвращения возможного вторжения России в Украину. Успеть это сделать США должны четыре недели.

Об этом сообщает CNN.

"Все, что мы делаем, очень продумано. Однако у нас есть всего четыре недели, чтобы это сделать", - сказал один из разговаривавших с изданием американских чиновников.

Источники рассказывают, что Байден решил быстро действовать еще после первых данных разведки осенью, поскольку опасается "повторения ошибок", допущенных в 2014 году, когда США и Европа неожиданно столкнулись с аннексией Крыма Россией.

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Они также сказали, что санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий со стороны РФ, "были бы непосильны, немедленны и нанесли бы значительные потери российской экономике и финансовой системе".

В отличие от них, введенные против России санкции после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм.

Как напоминает издание, разведывательное сообщество столкнулось с критикой в ​​2014 году, когда Байден был вице-президентом страны, из-за того, что власти США не смогли предусмотреть вторжение России в Крым, пока не стало слишком поздно.

И после этой атаки стремление Байдена вооружить Украину и ввести жесточайшие санкции против России было в значительной степени отклонено тогдашним президентом Бараком Обамой. Теперь, по словам американских чиновников, Байден "решил сделать все по-другому".

Соединенные Штаты проводят работу по расширенным пакетам военной помощи Украине. Финальное решение об этом примет президент США Джо Байден.

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Дата
19
декабря

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