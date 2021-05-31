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понедельник, 31 мая 2021 03:55

Байден хочет обсудить с Путиным нарушения прав человека

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Байден хочет обсудить с Путиным нарушения прав человека
Встреча состоится через несколько недель в Женеве. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным нарушения прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По его словам, Соединенные Штаты, которые основаны на идеалах равенства, "обязаны открыто выступать, когда видят нарушения прав человека".

"Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве и дам понять, что мы не будем стоять в стороне и позволять ему нарушать эти права"- сказал Байден.

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Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ожидается 15-16 июня в Женеве. Байден предложил Путину встретиться лично во время второго телефонного разговора. Переговоры планировалось провести на нейтральной территории. Лидеры многих стран предлагали свою территорию для встречи.

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