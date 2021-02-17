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Байден хочет мира в Афганистане. Пересмотрит соглашение с талибами

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Байден хочет мира в Афганистане. Пересмотрит соглашение с талибами
Байден хочет пересмотреть соглашение Трампа с талибами. Фото: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена намерена прекратить затяжные войны, в частности в Афганистане. Там американские военные вместе с союзниками пока сохраняют свое присутствие.

"Президент Байден хочет положить конец так называемым "вечным войнам", и так же мы планируем поддержать нынешний мирный процесс между Исламской Республикой и талибами", – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Укринформ.

При этом он обратил внимание, что сейчас уровень насилия в Афганистане стал "неприемлемо высоким", поэтому администрация пересматривает договоренности между США и талибами, которые были заключены при прошлом президенте Дональде Трампе.

Договоренности предусматривают вывод западных войск из страны в обмен на гарантии безопасности.

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Представитель Госдепа добавил, что этот вопрос будет обсуждаться во время встречи министров НАТО, которая состоится на этой неделе.

В то же время движение "Талибан" призвало США придерживаться соглашения.

"Прекращение этой войны является ответственностью и в интересах всех", – сказано в письме заместителя лидера группировки Абдуллы Гани Барадарома.

29 февраля США и "Талибан" подписали соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане. В соглашении говорится о постепенном выводе американских войск и их союзников.

1 марта Трамп заявил о начале вывода войск США из Афганистана.

Вместе с тем президент Афганистана заявил, что не будет отпускать пленных талибов, как того требует соглашение США и "Талибана".

После того, как Байден официально стал президентом США, его советник заявил, что соглашение будет пересмотрено.

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17
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