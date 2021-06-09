Байден едет в первое заграничное путешествие: что и с кем обсудит

Байден отправится в первое заграничное путешествие на посту президента США. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден 9 июня начинает важнейший визит в Европу. Это его первая зарубежная поездка на посту главы Белого дома.

Утром 9 июня лидер США вместе с женой Джилл Байден вылетит из Вашингтона в Великобританию. Путешествие президента продлится восемь дней.

В первые дни своего визита в Европу он примет участие в саммите Большой семерки в Лондоне, а завершит путешествие встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.

Сам Байден незадолго до этого визита назвал его главной целью "объединение мировых демократий" против авторитарных режимов, которое он считает "определяющим вопросом нашего времени".

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10 июня Байден проведет отдельную встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, "чтобы подтвердить особые отношения между странами".

11-13 июня в Лондоне состоится первый с 2019 года "очный" саммит лидеров Большой семерки. Также на эти дни запланированы двусторонние переговоры лидера США с другими руководителями стран G7. А 13 июня Джо и Джилл Байден примет в Виндзорском замке королева Елизавета II.

14 июня Байден примет участие в саммите НАТО в Брюсселе. От встречи 30 лидеров стран-членов Альянса ждут подписания заранее согласованного коммюнике, обсуждение вывода войск из Афганистана, стратегию отношений с режимами Путина в России, Си Цзиньпина в Китае и Александра Лукашенко в Беларуси.

15 июня Байден примет участие в саммите США-ЕС в Брюсселе, где встретится с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и другими лидерами Евросоюза. Главными темами саммита будут трансатлантическое партнерство, вопросы борьбы с пандемией, восстановление мировой экономики, проблемы климата, расширение цифрового и торгового сотрудничества США и ЕС, а также общие внешнеполитические проблемы - в частности рост влияния Китая и агрессия РФ.

16 июня Байден обсудит последний вопрос с Путиным в Женеве. Это будет первая личная встреча двух президентов с момента избрания Байдена.

В Белом доме не рассчитывают на значительные результаты от встречи президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, которая запланирована на 16 июня в Женеве.