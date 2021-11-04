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четверг, 04 ноября 2021 00:26

Байден анонсировал масштабную Covid-вакцинацию детей в США

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Байден анонсировал масштабную Covid-вакцинацию детей в США
В США от коронавируса полностью вакцинировали 70% взрослого населения. Фото: Reuters

В США на следующей неделе начнётся полноценная вакцинация детей. Она охватит 28 миллионов маленьких пациентов.

"В течение месяцев мы планировали и готовились к вакцинации наших детей. Наша программа активизируется на этой неделе, и каждый день будет отправляться (по стране – ред.) все больше доз, чтобы мы смогли запустить ее на полную на следующей неделе", - заявил президент США Джо Байден во время телеобращения в среду из Белого дома, сообщает Укринформ.

Для иммунизации маленьких детей в стране откроется 20 тысяч пунктов. "Это места, которые родители хорошо знают и которым доверяют - местные аптеки, их педиатры, семейные врачи и детские больницы", - уточнил Байден.

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Утвержденная вакцина является безопасной и эффективной, подчеркнул он.

Ранее в США для прививки от ковид детей от пяти до 11 лет утвердили вакцину производства Pfizer/BioNTech. Детей будут прививать уменьшенными дозами дважды с интервалом в три недели.

Профессор Школы общественного здравоохранения при Университете Джорджа Вашингтона в США Леанна Вен рассказала, что ведущие вакцины против Covid-19 снижают вероятность инфицирования в шесть раз, а смерти - в 11 раз.

Вакцины против Covid-19 очень эффективны для предотвращения заражения коронавирусом, и особенно по противодействию тяжелым случаям болезни.

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