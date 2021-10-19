Вакцинация против Covid-19 уменьшается риск смерти в 11 раз

Вакцинация против коронавируса в Краматорске / Getty Images

Профессор Школы общественного здравоохранения при Университете Джорджа Вашингтона в США Леанна Вен рассказала, что ведущие вакцины против Covid-19 снижают вероятность инфицирования в шесть раз, а смерти - в 11 раз.

Вакцины против Covid-19 очень эффективны для предотвращения заражения коронавирусом, и особенно по противодействию тяжелым случаям болезни, - заявила профессор. Об этом передает CNN.

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"Вакцины против Covid-19 не предохраняют на 100%, как любая другая вакцина или лечение не является 100% эффективными. Чаще в группу риска попадают люди старшего возраста с сопутствующими болезнями и лица с ослабленным иммунитетом. Кроме того, риски возрастают при наличии других инфекций в организме", - говорит Вен.

Исследования в 13 штатах за пол года показало, что полностью вакцинированы лица составляли лишь 4% всех госпитализаций по коронавируса. Непривитые попадают в больницы из-за Covid-19 в 17 раз чаще, чем полностью вакцинированы.

За прошедшую неделю в Украине обнаружили более 105 тыс. новых случаев Covid-19. Это на 11% больше, чем за предыдущий. Сейчас 57% коек, предназначенных для лечения больных коронавирус в Украине, заняты. За прошедшую неделю Covid-19 унес жизни 2300 украинцев, что на 22% больше, чем неделей ранее.