Азербайджан потерял в войне 2783 солдат, более 100 пропали без вести

Уничтоженное авто во время азербайджанского обстрела в карабахском поселении Коладжы, 1 октября / Reuters

Азербайджан заявил, что во время осеннего конфликта с этническими армянскими силами через анклав Нагорный Карабах погибли 2783 азербайджанские солдаты, а более 100 пропали без вести.

До сих пор Азербайджан не раскрывал никаких военных потерь в конфликте, который начался 27 сентября, и прекратился 10 ноября. Об этом пишет Reuters.

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Территории в Нагорном Карабахе, которые ранее контролировали этнические армяне, были переданы Азербайджану по мирному соглашению, достигнутому при посредничестве Москвы. Баку получил значительную часть своей территории, которую потерял во время войны в 1990-х.

Армения еще не сообщила окончательное количество погибших военных, но 14 ноября министерство здравоохранения Армении заявило, что погибло 2317 солдат.

Нагорный Карабах - международно признанная территория Азербайджана, которая в 1990-х была населена преимущественно армянами. Во время азербайджано-армянского конфликта в начале 1990-х Баку потерял контроль над этой территорией. Ереван создал там квазигосударство, которое не признала ни одна страна. Во время войны этой осенью азербайджанцы отвоевали часть территории Нагорного Карабаха, однако также там разместились российские войска.