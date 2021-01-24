Азербайджан передал Армении тела погибших солдат

Армянские власти заявляют о почти 3,5 тыс. Погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Фото: Twitter

Азербайджан передал армянской стороне тела 30 военнослужащих.

Об этом сообщает Нагорно-Карабахская республика.

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"Азербайджанская сторона передала тела 30 армянских военнослужащих, не уточнив места их обнаружения. Тела в неузнаваемом состоянии, назначена судебная экспертиза для их идентификации. С начала поисковых работ обнаружили останки 1281 человека", - говорится в сообщении.

Азербайджан и Армения провели очередной обмен пленными. Так, двое азербайджанцев, которые находились в плену, доставили в Баку, а четверо армян - в Ереван.