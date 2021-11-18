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четверг, 18 ноября 2021 16:43

Автопроизводителей США обязали устанавливать во все машины алкотестеры

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Автопроизводителей США обязали устанавливать во все машины алкотестеры
Авария в Калифорнии. Девять пострадавших. 10 тыс. американцев в год гибнет в авариях с вины пьяных водителей / Getty Images

Новый закон в США требует от производителей новых автомобилей ставить на них алкотестеры и сканеры отпечатков пальцев, которые могут определять, трезв ли водитель.

Новый закон подписал в понедельник, 15 ноября, президент США Джо Байден, сообщает французский телеканал France 24.

По словам сторонников нового закона, это позволит ежегодно спасать тысячи людей на дорогах. С другой стороны, закон вызвал критику.

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"Совершенно неконституционно со стороны правительства переносить мониторинг нашего поведения на наши автомобили", - говорит глава общественной организации, которая следит за развитием технологий, Альберт Фокс Кан.

"Кто-то будет полоскать рот жидкостью для полоскания рта, и машина не заведётся, а кто-то выпет, и система не распознает. Это может быть проблемой", - говорит президент "Американской ассоциации пользователей автомобильных дорог" Лаура Перрота.

В США более 10 тыс. человек в год погибают в авариях по вине пьяных водителей.

Антирекорд установили украинские любители ездить пьяными за рулем. В Украине в 2019 году оштрафовали 115,7 тыс. пьяных водителей. В 2018 году - 110 тыс. В 2017 году - 114 тыс.

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