Автомобиль посольства России взорвали в Афганистане

В Кабуле подорвался автомобиль посольства РФ в Афганистане. Фото: REUTERS

В Кабуле на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль посольства РФ в Афганистане.

Инцидент произошел по дороге неподалеку от комплекса посольства РФ вчера, 1 декабря. Об этом пишет пресс-служба МИД РФ.

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Люди, которые находились в авто, "получили легкую контузию", уточняется в сообщении. Данных с других источников об этом событии нет.

Российские дипломаты заявляют, что объектом террористической атаки якобы должен был стать пикап афганских сил безопасности с военнослужащими, который ехал перед дипломатическим авто. Но не исключают, что взрыв был направлен и против них.

В столице Афганистана Кабуле боевики напали на базу британской охранной компании G4S. Погибли по меньшей мере десять человек, еще 19 получили ранения.