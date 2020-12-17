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четверг, 17 декабря 2020 14:50

Автомобиль отремонтировали 10 пачками "Мивина"

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Автомобиль отремонтировали 10 пачками &quot;Мивина&quot;
Американец ремонтировал автомобиль "Мивина". Фото: ru.wikipedia.org

Кузов поврежденного автомобиля отремонтировали с помощью лапши быстрого приготовления.

Такой эксперимент провел американский блоггер Judahs Garage. Видео ремонта изложил на своем канале в Ютуб

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Эксперимент провели на новом спорткаре Chevrolet Corvette C8. Блогер пояснил, что его автомобиль настолько новый, что официальный сервисный центр не смог достать запчасти для ремонта, поэтому он решил "обновить" часть машины в домашних условиях.

Chevrolet пережил серьезную аварию: у него практически полностью демонтирована передняя часть, а также повреждены правая боковая дверь и порог. Блогер решил отремонтировать двери машины использовав 10 пачек лапши быстрого приготовления, клей, шпаклевку и баллончик с краской. Результат эксперимента оказался неудачным.

На аукционе Sotheby's в США было продано болид Ferrari GP SF1000. Его стоимость составляет €1,27 млн, сообщает пресс-служба аукциона.

Продан болид был точной копией машины SF1000, созданной для юбилейной тысячной гонки в "Формуле-1". Оригинал выступал в этом году на Гран-при Тосканы.

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