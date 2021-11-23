Автокатастрофа в Болгарии: автобус мог наехать на дорожный знак

Автобус, попавший в аварию в Болгарии, мог загореться из-за столкновения с дорожным знаком.

Об этом сказал секретарь совбеза Перникского района Васько Пиргов, сообщает Tribune.

Вероятно, водитель автобуса превысил скорость. Он наехал правым передним колесом на дорожный знак. При трении металла перед автобусом образовались искры. Они вызвали пожар.

Автобус мог сгореть за 2-3 мин.

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В автобусе погибли 45 человек, в том числе 12 детей. Семь человек выжили.

Смертельное ДТП произошло в ночь на 23 ноября на трассе София - Благоевград. Что стало причиной аварии, точно неизвестно. Вероятно, автобус врезался в шлагбаум и загорелся. Произошло это до или после столкновения - непонятно. Среди 45 погибших - 12 детей. Семерым пассажирам удалось спастись. Они находятся в больнице в стабильном состоянии.

По данным болгарских СМИ, автобус был одним из четырех в колонне и двигался последним. Владельцами транспортной компании, чей автобус сгорел, являются северные македонцы.

Представитель компании уже находится на месте крушения. Компания предоставит список всех пассажиров из четырех автобусов, а также информацию о техническом состоянии транспортных средств и времени их последнего техосмотра.