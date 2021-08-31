Автобус с пассажирами упал в пропасть глубиной 200 метров: фото

Автобус упал с высоты 200 метров. Фото: elperuano.pe

В Перу автобус с пассажирами упал в пропасть глубиной 200 метров.

По меньшей мере 17 человек погибли, еще более 20 пострадали. Об этом сообщает местное издание El Peruano.

Рейсовый автобус, выехавший из города Уануко и направлялся в Лиму, несколько раз перевернулся и остановился у реки Римак.

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По данным полиции, авария произошла около 4:00 по местному времени. Точное число погибших и пострадавших пока не установлено.

В Германии разбился автобус с чешскими туристами, которые возвращались из Италии в Чехию. В транспортном средстве ехали 37 туристов.