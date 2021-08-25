Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с "московским" автобусом

В результате ДТП с автобусом Кишенев - Москва госпитализировали семь человек. В них диагностировали многочисленные ушибы. В одной пассажирки - перелом руки. Среди пострадавших также четверо малолетних детей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: tsn.ua

"Патрульные, которые первыми прибыли на место аварии, выбили лобовое переднее стекло и вырвали аварийные люки. Начали эвакуацию людей из автобуса. Обнаружили новорожденного ребенка, которому необходима была помощь врачей, но времени на ожидание не было. Решили доставить его в больницу Охматдет экипажем полиции", - рассказали в полиции ТСН.

До приезда "скорой" людям оказали необходимую домедицинскую помощь и психологическую поддержку.

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Полицейские проверили водителя на содержание алкоголя. Алкотестер показал, что мужчина был трезв.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на тротуар, наехав на бордюр. В результате автобус перевернулся и упал на обочину.

Автобус, следовавший из Молдовы в Москву, перевернулся в ночь на 25 августа. Авария произошла на ул. Елены Телиги в Киеве возле АЗС. Всего в ДТП пострадали около 20 человек.