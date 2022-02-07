Австралия открывает границы туристам

Вакцинированным туристам разрешили въезд в Австралию. Фото: Pexels

Австралия открывает границы через два года жесткого карантина.

Въезд разрешат вакцинированным туристам, сказал премьер-министр Скотт Моррисон, передает Reuters.

Новые правила пересечения границы вступят в силу 21 февраля.

Невакцинированным придется подавать заявление, чтобы приехать в Австралию. Их заставят пройти карантин в отеле.

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"Если вы прошли двойную вакцинацию, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас снова в Австралии", - сказал Моррисон.

Правительство Израиля на фоне снижения заболеваемости коронавирусом проголосовало за отмену большинства карантинных требований. В частности, отменяют "зеленые паспорта" в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и гостиницах.