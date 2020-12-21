Австралия не верит в опасность мутировавшего коронавируса

Австралия не наводит панику из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Фото: Reuters

Австралия не прекратит рейсы с Великобританией из-за обнаружения мутировавшего вида коронавируса, так как сомневается в опасности нового штамма Covid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, сообщает The Guardian.

По его словам, пока нет достоверной информации, что этот штамм является более заразным.

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Главный врач Австралии Пол Келли считает, что мутировавший коронавирус нужно рассматривать "в контексте".

"Были тысячи мутаций этого конкретного нового коронавируса. Нет однозначных доказательств, что это существенное изменение. Возбудитель инфекции немного изменился, но на юго-востоке Англии люди активно перемещались даже в условиях изоляции. И опять же - сейчас зима", - прокомментировал он.

Австралийский эпидемиолог-инфекционист Линда Сельва заявила, что новый штамм скорее всего распространился уже и в других странах тоже, а в Британии его обнаружили, потому что проводили больше исследований.

Всемирная организация здравоохранения раскрыла причину появления опасной мутации коронавируса в Великобритании. Организация призывает не паниковать.