Австралийская газета ненароком похоронила мужа Елизаветы II

Статья с ошибочным некрологом принца Филиппа / Twitter

Ежедневная популярная австралийская газета случайно опубликовала на сайте некролог на британского принца Филиппа

Принц Филипп, которому 99 лет, живой и лежит в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне. Об этом пишет Euro Weekly News.

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Издание The Sydney Morning Herald опубликовало статью "Принц Филипп сквозь годы" в разделе некрологов сайта. Хотя газета почти сразу удалила публикацию, пользователи соцсетей заметили ошибку и распространили ее в соцсети Twitter.

Похожие промахи в СМИ не редки. В ноябре 2020-го Radio France International пришлось принести извинения после того, как на сайте было опубликовано более 100 сообщений о смерти, в частности, британской королевы Елизаветы II.

Герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Елизаветы II, попал в больницу после того, как заболел в Виндзорском замке на прошлой неделе. Представители монаршего двора настаивают, что госпитализация была мерой предосторожности. Принц Филипп пролежит еще несколько дней в больнице для отдыха и надзора.