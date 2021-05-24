Авиарейс из Киева направили в обход Беларуси

Решение приняли из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в минском аэропорту под конвоем военного истребителя. Фото: pixabay.com

Венгерский лоукостер Wizz Air направил рейс из Киева в столицу Эстонии в обход воздушного пространства Беларуси.

В компании пока не комментируют, будут ли полеты и дальше выполняться в обход страны, заявил старший менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Андрасас Радо в комментарии BNS. Такое решение приняли из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в минском аэропорту ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"Мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллинн в понедельник направлен в обход воздушного пространства Беларуси. Мы постоянно отслеживаем и оцениваем ситуацию", - сказал Радо.

Также главы многих стран сообщили, что выступают "за" закрытие воздушного пространства Беларуси для международных авиарейсов.

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Международные авиакомпании будут избегать воздушного пространства Беларуси, не дожидаясь официальных запретов. Как минимум два рейса авиакомпании AirBaltic облетают воздушное пространство Беларуси. Это рейсы Рига-Одесса и Рига – Тбилиси. При этом официальных решений о приостановке полетов "Белавиа" в Ригу пока не принято.