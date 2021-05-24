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понедельник, 24 мая 2021 15:15

Авиакомпания Ryanair продолжает летать через Беларусь, несмотря на принудительную посадку лайнера в Минске

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Авиакомпания Ryanair продолжает летать через Беларусь, несмотря на принудительную посадку лайнера в Минске
Авиакомпания Ryanair не изменила маршруты своих рейсов. Фото: FlightRadar24

Авиакомпания Ryanair не изменила маршруты своих самолетов и продолжает пускать рейсы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на принудительную посадку ее пассажирского лайнера в Минске.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

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В понедельник, 24 мая, рейс из кипрского города Пафос в Таллин выполняется через воздушное пространство Беларуси.

Однако авиакомпания AirBaltic решила направить свои рейсы в обход Беларуси после задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Венгерская компания Wizz Air также изменила маршруты, чтобы не лететь над Беларусью.

Белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал часть переговоров между экипажем самолета Ryanair и работниками неназванного аэропорта. Самолет принудительно посадили в Минске, после чего задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был одним из пассажиров на борту.

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