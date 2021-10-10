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воскресенье, 10 октября 2021 14:47

Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв

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  В России разбился самолет с парашютистами. Фото: Mash
В России разбился самолет с парашютистами. Фото: Mash

Причиной падения самолета с парашютистами в России могло стать перегрузки.

Самолет исчез с радаров сразу после вылета, позже выяснилось, что он не смог набрать высоту и экипаж принял решение о снижении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам одного из парашютистов, который выжил в катастрофе, у самолета начались проблемы с двигателем сразу после взлета. Пилоты L-410 НЕ докладывали о каких-либо технических неполадок на борту.

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В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ подчеркнули, что по уточненным данным, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Погибли 16 человек еще 6 пострадали.

Погибли: Михаил Беляев (61 год, пилот), Александр Зыков (60 лет, пилот), Ольга Миниева, Павел Музыченко, Динар Давлетгареев, Андрей Тимофеев, Дмитрий Филинов, Денис Прохоров, Сергей Кузенко, Ксения Самигуллина, Олег Кублицкий, Ильнар Гайфуллин, Игорь Алексеев, Александр Цывинский, Равиль Шарафутдинов.

Среди выживших числится шесть человек: Дмитрий Дербышев, Владимир Зелденин (в тяжелом состоянии), Вячеслав Пискунов, Денис Яковлев, Александр Еремин, Вадим Фахрутдинов.

На борту было четверо парашютистов-новичков. Это должен был быть их первый прыжок. Среди них был Ильнар Гайфуллин, которому прыжок с парашютом подарили на день рождения.

  Ильнар Гайфуллин, получивший прыжок с парашютом в качестве подарка на день рождения. Фото: Mash
Ильнар Гайфуллин, получивший прыжок с парашютом в качестве подарка на день рождения. Фото: Mash

В городе Мензелинск, Россия разбился двухмоторный самолет L-410 с парашютистами. К месту падения направили вертолет Ми-8 со спасателями на борту.
Самолет принадлежал местному аэроклуба. При падении разрушился фюзеляж. Местное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям факт падения самолета подтвердило.

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10
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