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Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина и Иран будут договариваться о выплате компенсаций

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Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина и Иран будут договариваться о выплате компенсаций
Фото: NP.ua

Украина и Иран будут договариваться о выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана.

Как отмечается, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом. Об этом сообщил глава отдела расследования событий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает IRNA.

"Поскольку авария украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", - сказал он.

В то же время Резайефар добавил, что ущерб, который был нанесен местным зданиям и зеленым насаждениям, будет возмещен украинской страховой компанией.

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоял на том, чтобы Тегеран публично заявил о своей вине в катастрофе рейса МАУ. Хаменеи - духовный лидер и самый высокий руководитель Ирана - 10 января узнал о фактах, подтверждающих ракетный удар Ирана по самолету МАУ.

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