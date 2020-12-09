Авиакатастрофа под Тегераном. Иран отложил виплататы семьям погибших

8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ. Фото: REUTERS

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

"По моей информации правительство уже отозвало это предложение, поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", - сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире Общественного радио.

Переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали.

Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

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Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технические неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В октябре Иран взял на себя всю ответственность за это. В то же время в МИД заявили, что процесс выплаты компенсаций родным жертв сбитого самолета МАУ под Тегераном может затянуться на два года.