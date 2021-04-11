Авария на шахте: 21 горняк остался под землей

В Китае горняки застряли в угольной шахте из-за аварии. Фото: pexels.com

21 горняк оказался заблокированным в угольной шахте из-за ее затопления. Это произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

10 апреля около 18:10 по местному времени в угольной шахте произошла авария, которая вызвала затопление шахты, а также отключение электричества, сообщает УНН со ссылкой на агентство Xinhua.

По предварительной информации, на момент инцидента под землей находились 29 человек. На поверхность пока удалось поднять восьмерых. Продолжаются спасательные работы.

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В Китае произошла авария на угольной шахте, в результате которой погибли по меньшей мере 18 горняков. Трагедия произошла в муниципалитете Чунцин в районе Юнчуань. Шахтеры умерли от отравления угарным газом.