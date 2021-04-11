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воскресенье, 11 апреля 2021 10:50

Авария на шахте: 21 горняк остался под землей

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Авария на шахте: 21 горняк остался под землей
В Китае горняки застряли в угольной шахте из-за аварии. Фото: pexels.com

21 горняк оказался заблокированным в угольной шахте из-за ее затопления. Это произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

10 апреля около 18:10 по местному времени в угольной шахте произошла авария, которая вызвала затопление шахты, а также отключение электричества, сообщает УНН со ссылкой на агентство Xinhua.

По предварительной информации, на момент инцидента под землей находились 29 человек. На поверхность пока удалось поднять восьмерых. Продолжаются спасательные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На угольной шахте произошла авария: 16 человек погибли

В Китае произошла авария на угольной шахте, в результате которой погибли по меньшей мере 18 горняков. Трагедия произошла в муниципалитете Чунцин в районе Юнчуань. Шахтеры умерли от отравления угарным газом.

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