Аттракцион упал на людей в парке развлечений, пострадали дети

На одном из аттракционов произошел сбой. Фото: metro.co.uk

В Северной Ирландии в парке развлечений Planet Fun на людей упал аттракцион.

В результате пострадали несколько человек, в том числе, четыре ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

"На одном из аттракционов произошел сбой и механизм вылетел за пределы периметра, ударился о строение и рухнул на людей", - говорится в сообщении.

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На место происшествия приехали четыре бригады "скорой". Пострадавших детей госпитализировали.

"Все качели держались на веревках, и в один момент все начало падать. Это было ужасно", - рассказали очевидцы инцидента.

Расследовать инцидент будет специальная комиссия.

В крымском селе Курортное на территории пансионата "Крымское Приморье" погибла 3-летняя девочка. Она залезла на аттракцион и получила удар током. Когда Софию сняли с аттракциона, у нее почти не прослушивался пульс, изо рта шла пена. Отдыхающие бросились делать искусственное дыхание, массаж сердца. Затем понесли ее в травмпункт, где фельдшера с врачами "скорой" пытались реанимировать девочку. Но через 10 мин. София умерла. Следователи выяснили, что аттракционы после завершения работы не были обесточены.