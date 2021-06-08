Атака на крупнейший трубопровод США: у хакеров забрали часть выкупа

Правоохранители вернули часть выкупа, который отдали киберпреступникам. Фото: COLONIAL PIPELINE

Американские полицейские вернули часть выкупа, который был выплачен хакерам после кибератаки на трупопровод с топливом Colonial Pipeline.

Об этом сообщил телеканал CNN.

В Министерстве юстиции США заявили, что следователи смогли вернуть около $2,3 млн, которые были переданы хакерам в криптовалюта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атака на крупнейший трубопровод США: хакеры получили $90 млн в биткоинах

По словам представителей ведомства, это существенная часть денег, которые оператор Colonial Pipeline выплатил киберпреступникам.

"Следователи США вернули миллионы долларов в криптовалюте, выплаченные в качестве выкупа хакерам, чья кибератака парализовала работу ключевого топливопровода на восточном побережье США в прошлом месяце", - говорится в сообщении телеканала.

В Вашингтоне и еще 17 штатах объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабной хакерской атаки на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline 7 мая. Компания сообщила, что перекрыла трубопровод на дистанции почти 9 тыс. км в ответ на кибератаки. Сеть Colonial Pipeline обеспечивает доставку 45% всего топлива на восточном побережье страны. В частности, штат Нью-Йорк и его крупнейшие аэропорты.