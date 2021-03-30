AstraZeneca сменила название Covid-вакцины

Будут отличаться только маркировка и упаковка вакцины. Фото: pixabay.com

Компания AstraZeneca переименовала вакцину против Covid-19. Препарат будет иметь название Vaxzevria, а не "Вакцина Covid-19 AstraZeneca".

Изменение названия не влечет за собой других изменений в составе или параметрах вакцины, сообщает Агентство медицинских продуктов Швеции.

Будут отличаться только маркировка и упаковка вакцины.

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В марте 13 стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных последствиях в виде возникновения тромбов. После проведения дополнительных исследований европейский регулятор одобрил дальнейшее использование вакцины.

Индия возобновит полные поставки вакцины против Covid-19 AstraZeneca уже в мае.