AstraZeneca хочет испытать препарат от коронавируса в сочетании с российской вакциной

AstraZeneca хочет коллаборации вакцин с российским Sputnik V. Фото: dw.com

Фармкомпания AstraZeneca начинает испытания своего препарата в коллаборации с российской вакциной Sputnik V.

В исследовании примут участие совершеннолетние добровольцы, сообщила пресс служба компании.

Эксперимент с комбинированным применением 2 препаратов может повлиять на профилактику заболеваний коронавирусом.

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"Сегодня, 11 декабря, мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 и вакцины Sputnik V", - отмечается в сообщении фармкомпании.

Фармакологическая компания надеется, что комбинированное использование препаратов поспособствует усилению иммунной реакции населения.

Американские ученые проанализировали образцы крови людей после введения вакцины от коронавируса и сделали вывод, что способность антител бороться с вирусом сохраняется около 4 месяцев.