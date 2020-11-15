Армения получила отсрочку на вывод войск

Армения попросила Азербайджан дать отсрочку на вывод войск из Кельбаджара. Фото: az.sputniknews.ru

Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения с Кельбаджарского района до 25 ноября.

Об этом заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев. Баку "из гуманистических соображений" согласился предоставить Еревану 10-дневную отсрочку, сообщает Sputnik Азербайджан 15 ноября.

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"Учитывая загруженность единой дороги с Кельбеджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием", - заявил Гаджиев.

Кроме Кельбаджарского района, Армения, по соглашению с Азербайджаном, должна до 20 ноября освободить Агдамский и территории в Газахськом районе. А до 1 декабря - Лачинский район. Гаджиев говорит, для этих территорий сроки останутся прежними.

Оппозиционные фракции пытались созвать внеочередное заседание парламента Армении. На повестке дня должно было быть обсуждение и возможное аннулирование принятого по Нагорному Карабаху трехстороннего решение премьера Армении, президентов России и Азербайджана.