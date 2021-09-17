Армения обвинила Азербайджан в дискриминации. Фото: Reuters

Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В Ереване утверждают, что Азербайджан десятилетиями подвергал армян расовой дискриминации, сообщает "Радио Свобода".

"Эта практика была вновь применена в сентябре 2020 года после агрессии Азербайджана против Республики Арцах и против Армении. Во время этого вооруженного конфликта Азербайджан совершил серьезные нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в иске.

В заявлении говорится, что и после окончания боевых действий Азербайджан продолжил убивать, пытать и другим образом унижать армянских пленных, заложников и других задержанных.

Армения требует от Гаагского суда привлечь Азербайджан к ответственности.

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В МИД Азербайджана заявили, что Баку будет защищаться и планирует подать встречный иск с обвинением Армении в тех же нарушениях.

Летом 2020 года обострился конфликт в районе Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией. В конце сентября в регионе начались масштабные боевые действия. Они продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Премьер Армении и президенты Азербайджана и России 9 ноября подписали договор о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над 3 районами в регионе - Агдамском на востоке и Кельбаджарском и Лачинском на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы.