Яркий огненный шар пронесся небом. Очевидцы сняли это на видео

Свидетели сняли на камеру яркий метеор. Фото: iStock

Жители штата Флорида, США, увидели в небе яркий метеор и сняли его падения.

Объект пролетел в 15 тыс. км от Земли, пишет The Guardian.

Эксперты не пришли к общему мнению, какой именно объект был в небе. Некоторые считают, что это был астероид 2021 GW4. Астрономы США заметили его пять дней назад. 12 апреля он должен был пролететь на опасной близости к спутникам, находящимся на орбите Земли.

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Однако астроном Джонатан Макдауэлл заявил, что это не астероид, а обычный болид - метеор повышенной яркости. Болидами считают метеоры, которые достигают яркости полной Луны. Эти небесные тела выглядят как огненный шар и могут взрываться в атмосфере.

На востоке Кубы, недалеко от города Моа, упал и взорвался метеорит.