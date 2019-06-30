Аренда виллы или даже острова: Airbnb запустил люксовый аналог

Фото: Airbnb

Сервис кратковременной аренды жилья Airbnb запустил новое приложение Airbnb Luxe. С его помощью можно снять элитные особняки, замок и целый остров. До этого сервис приобрел популярность среди бюджетных путешественников.

Airbnb, название которого расшифровывается как "надувной матрас и завтрак" (AirBed and Breakfast), уже предлагает более 2000 вариантов элитных апартаментов, пишет Bloomberg.

Средняя цена за неделю проживания в домах составляет 14 000 долларов. Также есть и гораздо более дорогие предложения.

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Аренда на неделю целого острова в Тихом океане будет стоить 1 млн долларов. Ночь на острове Нукутепипи, что во Французской Полинезии, обойдется в почти 150 000 долларов. Здесь в вашем распоряжении будет 21 спальня, 25 ванн и полсотни человек обслуживающего персонала.

Аренда на неделю целого острова в Тихом океане будет стоить 1 млн долларов

Airbnb Luxe - это ребрендинг канадской компании Luxury Retreats, которую Airbnb приобрела в 2017 году за почти 300 млн долларов.

На северном побережье греческого острова Закинф находится загородный дом, который был спроектирован с соблюдением экологически дружелюбных принципов. Его оснастили системой фильтрации воды и энергосберегающими средствами.