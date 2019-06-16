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воскресенье, 16 июня 2019 14:59

Арбитражный суд завершил слушания иска Украины против России

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Арбитражный суд завершил слушания иска Украины против России
В Гааге завершилось слушание иска Украины против России. Фото: Оbjectiv.tv

Арбитражный суд в Гааге завершил слушания иска Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Слушания завершились в пятницу, 14 июня, теперь суд начинает обсуждение дела. Об этом сообщил представитель суда Хуан Игнасио Массун.

"С этого момента Арбитражный суд начинает обсуждение дела. Сроки принятия арбитражного решения не установлены", - сказал Массун.

В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уточнила, что решение о рассмотрении предоставленных Украине доказательств по существу суд примет через несколько месяцев.

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Массун обьяснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение убытков согласно приложению 7 Конвенции ООН по морскому праву. Как отмечается, статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано". Статья 11 предусматривает, что "решение окончательное и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, что Россия должна немедленно освободить 24 военнопленных украинских моряков и вернуть три корабля. Через месяц РФ будет отчитываться трибунала о выполнении. "За" проголосовали 19 судей. "Против" выступил только представитель России Роман Колодкин.

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Дата
16
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