Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон

Американская фитнес-модель Ана Чери восхитила поклонников новой откровенной фотосессией.

Девушка появилась в бежевой атласной мини-платье на бретельках, белых ковбойских сапогах и шляпе. Серию пикантных снимков она опубликовала в соцсети.

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Модель показала себя с разных сторон и предложила поклонникам выбрать наиболее удачный кадр.

Соблазнительный и дерзкий образ Ани понравился ее фанатам. Фото уже собрало почти 160 тыс. лайков.

34-летняя Ана Чери опубликовала в сети горячее видео. На нем она позирует в разных купальниках, которые едва прикрывают интимные места.