Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон

Американская фитнес-модель Ана Чери восхитила поклонников новой откровенной фотосессией.
Девушка появилась в бежевой атласной мини-платье на бретельках, белых ковбойских сапогах и шляпе. Серию пикантных снимков она опубликовала в соцсети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Позировала топлес: супермодель прикрыла обнаженную грудь рукой
Модель показала себя с разных сторон и предложила поклонникам выбрать наиболее удачный кадр.
Соблазнительный и дерзкий образ Ани понравился ее фанатам. Фото уже собрало почти 160 тыс. лайков.
34-летняя Ана Чери опубликовала в сети горячее видео. На нем она позирует в разных купальниках, которые едва прикрывают интимные места.
Комментарии