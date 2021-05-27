Японский врач предупредил о появлении "олимпийского" штамма коронавируса

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля. Фото: Getty Images

Проведение Олимпийских игр в Токио этим летом при участии десятков тысяч людей со всего мира может привести к появлению нового "олимпийского" штамма коронавируса.

Об этом предупредил руководитель Союза врачей Японии Наото Уеяма, пишет Stuff.

По его словам, Международный олимпийский комитет и правительство Японии недооценили риски приезда в страну 15 тыс. олимпийских и паралимпийских спортсменов, десятков тысяч официальных лиц, судей, представителей СМИ из более 200 стран и территорий.

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Руководитель союза врачей отметил, что Олимпийские игры будут первым масштабным мероприятием с начала пандемии коронавируса. И заразные штаммы вируса, обнаруженные в Великобритании, Бразилии, Индии и ЮАР, могут попасть в Токио.

"Я думаю, что основная проблема заключается в том, появится новый мутантный штамм вируса в результате Олимпиады. Проводить Олимпийские игры здесь, в Токио, опасно", - прокомментировал он.

Олимпийские и Паралимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии их перенесли. Теперь Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

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