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среда, 06 октября 2021 14:02

Японию накрыло мощное землетрясение

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Японию накрыло мощное землетрясение
Со следующей недели возможны новые толчки. Фото: Reuters

На северо-востоке Японии в ночь на 6 октября произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов.

Земные толчки зафиксировали в 2:46 в городе Хасиками префектуры Аомори, передает NHK со ссылкой на данные метеорологического агентства Японии. Эпицентр землетрясения находился в море у побережья префектуры Ивате на глубине 56 км.

"Предупреждений о цунами не поступало. Информации о жертвах нет", - говорится в сообщении.

Власти призывают население быть осторожными. На следующей неделе возможны новые толчки.

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На юго-западе Китая в провинции Сычуань 16 сентября произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. По меньшей мере два человека погибли. Еще 60 человек получили ранения, обрушились 35 домов.

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Дата
06
октября

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