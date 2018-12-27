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четверг, 27 декабря 2018 06:30

Япония впервые за 30 лет восстанавливает промысел китов

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Япония впервые за 30 лет восстанавливает промысел китов
Япония возобновляет промысел китов. Фото: Новое время

Правительство Японии приняло решение с июля 2019 года выйти из Международной китобойной комиссии (International Whaling Commission, IWC).

Это означает, что Страна Восходящего солнца впервые с 1986 года начнет промысел китов в своих территориальных водах и в исключительной экономической зоне, передает Kyodo.

Решение Токио вызвано противоречиями с другими странами-членами IWC, которые блокировали предложения возобновить охоту на китов, популяциям которых ничто не угрожает.

"У IWC две задачи - поддержание численности китов и организованное развитие китобойной отрасли. Несмотря на то, что научные данные свидетельствуют об обширных популяциях китов определенных видов, другие члены IWC отказались предпринимать шаги в направлении общей позиции по эффективному управлению ресурсами", - заявил главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

По словам Суги, "китобойный промысел в Японии будет осуществляться в соответствии с нормами международного права и в пределах квот, рассчитанных по стандартам IWC".

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Выход Японии из IWC не означает, что китобои начнут бесконтрольный отлов огромных млекопитающих. Во-первых, спрос на китовое мясо в стране невысок, и большая часть этого продукта, добываемого в научных целях, оказывается в госхранилищах. Во- вторых, Япония по-прежнему подчиняется положениям Конвенции ООН по морскому праву, которая предписывает международное сотрудничество по китобойным вопросам.

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