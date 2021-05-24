Япония ускоряет массовую вакцинацию от коронавируса

В стране зарегистрировали более 700 тыс заражений. Фото: Reuters

Япония запустила программу ускоренной массовой вакцинации населения в Токио и Осаке от коронавируса.

Программу решили запустить на фоне серьезного обострения ситуации с пандемией в мегаполисах, сообщает BBC.

Военные развернули сеть пунктов для прививки, которые могут осуществлять тысячи инъекций ежедневно. В приоритете пожилые люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

Сейчас в большинстве регионов Японии действует чрезвычайное положение.

Общее количество заражений в стране превышает 700 тысяч, из них 12 тысяч летальных случаев.

Пандемия коронавируса помогла предотвратить более 32 тыс. преждевременных смертей от загрязненного воздуха в мире. Так произошло из-за уменьшения количества транспорта на дорогах.