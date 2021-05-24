Япония ускоряет массовую вакцинацию от коронавируса

Япония запустила программу ускоренной массовой вакцинации населения в Токио и Осаке от коронавируса.
Программу решили запустить на фоне серьезного обострения ситуации с пандемией в мегаполисах, сообщает BBC.
Военные развернули сеть пунктов для прививки, которые могут осуществлять тысячи инъекций ежедневно. В приоритете пожилые люди.
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Сейчас в большинстве регионов Японии действует чрезвычайное положение.
Общее количество заражений в стране превышает 700 тысяч, из них 12 тысяч летальных случаев.
Пандемия коронавируса помогла предотвратить более 32 тыс. преждевременных смертей от загрязненного воздуха в мире. Так произошло из-за уменьшения количества транспорта на дорогах.
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