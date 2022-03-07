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понедельник, 07 марта 2022 16:15

Спецтема: Война России против Украины

Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами

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Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
Самолет Януковича идет на посадку в Минске Фото: УНИАН

Президент-беглец Виктор Янукович снова прилетел в столицу Беларуси Минск. Сейчас его самолет идет на посадку.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"В Минске сейчас будет садиться самолет (RA-09617) Виктора Януковича. Вылет был из Внуково", - пишет один из каналов.

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2 марта "Украинская правда" сообщила, что Виктор Янукович находится в Минске и Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев Януковича попытаются там объявить "президентом Украины".

Третий раунд переговоров Украины и РФ намечен на 16:00 7 марта. Делегация без изменений, сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

В состав украинской делегации вошли: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

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