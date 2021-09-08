Антиваксеры боятся "отравиться" кровью вакцинированных людей

Антиваксеры отказываются от переливания крови вакцинированных людей. Фото: Reuters

В Греции противники вакцинации отказываются от переливания крови от вакцинированных людей, потому что боятся "отравиться".

Об этом сообщило издание Euractiv.

Президент Медицинской ассоциации города Патры Анна Мастораку настаивает, чтобы вмешалась прокуратура.

"До сих пор мы видели невакцинированных пациентов, которые отказываются от интубации. Из-за этого люди также умирали. Но теперь у нас есть группы, которые отказываются от переливания крови", - прокомментировала она.

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Это была организованная группа антивакцинаторов, а не единичные случаи, отметила Мастораку.

"Если кто-то идет на операцию или хочет переливания крови и относится к группе противников вакцинации, он требует, чтобы ему не переливали кровь вакцинированных людей. Это, конечно, не имеет никакой научной основы", - заверила она.

В США умер радиоведущий 65-летний Марк Бернье от последствий коронавируса, с которым боролся с 7 августа. Он отказывался вакцинироваться и критиковал препараты от Covid-19. Бернье называл себя "антиваксом" - так говорят о противниках вакцинации от коронавируса.