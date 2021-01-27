Антарктиду открыли 201 год назад

Карта нидерландского картографа Яна Янсона с возможным расположением гипотетического материка на юге 1657 года / Wikipedia

28 января 1820-го шлюпы "Мирный" и "Восток" российской экспедиции под руководством Фабиана Беллинсгаузена и Михаила Лазарева вплотную приблизились к шельфовому леднику в районе, известном ныне как Берег принцессы Марты. Это событие считается открытием 6-го материка - Антарктиды.

Многочисленные экспедиции в эпоху Великих географических открытий, доказали, что Африка со всех сторон омывается морями. В 1642-м голландский мореплаватель Абель Тасман открыл группу островов в южной части Тихого океана, известную сегодня как Новая Зеландия.

Впервые в 1773 году экспедиция англичанина Джеймса Кука пересекла Южный полярный круг. Далее движение на юг остановили льды. Это дало Куку основания утверждать, что, если дальше на юг есть континент, то он недоступен, и не имеет никакой экономической ценности. Первые земли еще южнее открыл англичанин Уильям Смит, 19 февраля 1819-го он объявил собственностью британской короны остров Кинг-Джордж, крупнейший в архипелаге Южные Шетландские острова.

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Первые материковые земли континента открыла российская экспедиция во главе с капитаном Фабианом Готлибом Беллинсгаузеном во время кругосветного плавания. 28 января 1820-го шлюпы "Мирный" и "Восток" вплотную приблизились к шельфовому леднику континента.

Первым человеком, который сошел на берег Антарктиды, считается американец Джон Дэвис, 7 февраля 1821-го в поисках колоний тюленей он высадился на берегу залива Хьюза. Некоторые историки считают, что первым висел другой американец, капитан китобойного судна Меркатор Купер, который высадился на Землю Виктории 26 января 1853-го.

Настоящее научное исследование континента началось в 1890-х и в течение следующих 20 лет 6-й континент пыталось покорить 17 экспедиций из 10 стран. Успешной стала экспедиция норвежца Руальда Амундсена, которому в 1911-м удалось первым достичь Южного полюса земли.