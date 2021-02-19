Аномальные снегопады в США: погибло около 50 человек

В США из-за аномальных снегопадов погибли 47 человек. Фото: Reuters

В США уже 47 человек стали жертвами аномальных снегопадов и морозов.

Больше всего погибших в штате Техас - 30 человек, там непогода привела к массовому отключению электроэнергии. Об этом сообщает The Washington Post.

Техас лишился 40% своих генерирующих мощностей. Скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли. Без электроснабжения на сегодня остаются миллионы домохозяйств Техаса. В более 12 млн отсутствует постоянный доступ к чистой водопроводной питьевой воде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет потепление. Какую погоду ожидать 19-25 февраля

В штате впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию. Из-за морозов разрушаются жилые дома.

13 февраля около 21:00 в полицию позвонил 34-летний житель села Грибова Рудня Черниговской области и сообщил, что убил своего отчима. На самом деле был недоволен тем, что возле его дома не почистили снег.