Аномальные снегопады в США: погибло около 50 человек

 
Ексклюзивы
1/5
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 153
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 990
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 459
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 162
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 270
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 288
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2160
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 864
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 936
Фото
Все фото
3
8
3
3
6
Ученые успешно клонировали вымирающий вид хорька: фото
Ученые успешно клонировали вымирающий вид хорька: фото
Разбушевался самый большой вулкан в Европе: потрясающие фото извержения
Разбушевался самый большой вулкан в Европе: потрясающие фото извержения
Парень закрутил роман с матерью девушки, пока та рожала от него ребенка
Парень закрутил роман с матерью девушки, пока та рожала от него ребенка
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Украинка рассказала, сколько зарабатывает фитнес-тренер в ОАЭ
Украинка рассказала, сколько зарабатывает фитнес-тренер в ОАЭ
Видео
Все видео
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 288
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1476
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 261
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1908
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 216
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
пятница, 19 февраля 2021 22:21

Аномальные снегопады в США: погибло около 50 человек

  Комментировать
Аномальные снегопады в США: погибло около 50 человек
В США из-за аномальных снегопадов погибли 47 человек. Фото: Reuters

В США уже 47 человек стали жертвами аномальных снегопадов и морозов.

Больше всего погибших в штате Техас - 30 человек, там непогода привела к массовому отключению электроэнергии. Об этом сообщает The Washington Post.

Техас лишился 40% своих генерирующих мощностей. Скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли. Без электроснабжения на сегодня остаются миллионы домохозяйств Техаса. В более 12 млн отсутствует постоянный доступ к чистой водопроводной питьевой воде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет потепление. Какую погоду ожидать 19-25 февраля

В штате впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию. Из-за морозов разрушаются жилые дома.

13 февраля около 21:00 в полицию позвонил 34-летний житель села Грибова Рудня Черниговской области и сообщил, что убил своего отчима. На самом деле был недоволен тем, что возле его дома не почистили снег.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аномальные снегопады в США: погибло около 50 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Кометы назвали фамилией украинца

Начали записывать звуки

Впервые Антарктиду преодолели пешком

Рада утвердила герб

За Ренет Симиренка садили в тюрьму

Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

Создали новую административную единицу

Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

Граждан США вывезли в лагеря

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 47872
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 25992
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 20781
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 16533
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке Просмотров: 9180
Мир
Ученые успешно клонировали вымирающий вид хорька: фото
Ученые успешно клонировали вымирающий вид хорька: фото
3
 Просмотров: 18
Россию в G7 пока не будут звать - Белый дом
Россию в G7 пока не будут звать - Белый дом
Нарушителей карантина посадят в тюрьму
Нарушителей карантина посадят в тюрьму Просмотров: 54
Женщины переоделись в баб, чтобы получить вакцину от коронавируса
Женщины переоделись в баб, чтобы получить вакцину от коронавируса Просмотров: 279
Разбушевался самый большой вулкан в Европе: потрясающие фото извержения
Разбушевался самый большой вулкан в Европе: потрясающие фото извержения
8
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
Голосов: 258
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть