Аномальная жара: в США умерли несколько человек

В штате Мэриленд на востоке США из-за жары погибли четверо. Фото: Укринформ

Из-за жары в США погибли по меньшей мере 6 человек.

Жара охватила регионы Соединенных Штатов от Среднего Запада к большей части Восточного побережья, сообщает CBS News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Июль удивит украинцев температурами

Так, в штате Мэриленд на востоке США из-за жары погибли четверо. В юго-западном штате Аризона и Арканзасе жертвами стали по одному человеку.

В нескольких штатах и ​​Нью-Йорке из-за погодных условий перебои с энергоснабжением.

В течение следующих 30 лет, в 2050-м климат в Киеве будет, как сейчас в Канберре - столице Австралии. Температура летом в украинской столице вырастет на 6,5 градусов, свидетельствуют результаты исследования Высшей технической школы Цюриха.