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воскресенье, 21 июля 2019 14:47

Аномальная жара: в США умерли несколько человек

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Аномальная жара: в США умерли несколько человек
В штате Мэриленд на востоке США из-за жары погибли четверо. Фото: Укринформ

Из-за жары в США погибли по меньшей мере 6 человек.

Жара охватила регионы Соединенных Штатов от Среднего Запада к большей части Восточного побережья, сообщает CBS News.

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Так, в штате Мэриленд на востоке США из-за жары погибли четверо. В юго-западном штате Аризона и Арканзасе жертвами стали по одному человеку.

В нескольких штатах и ​​Нью-Йорке из-за погодных условий перебои с энергоснабжением.

В течение следующих 30 лет, в 2050-м климат в Киеве будет, как сейчас в Канберре - столице Австралии. Температура летом в украинской столице вырастет на 6,5 градусов, свидетельствуют результаты исследования Высшей технической школы Цюриха.

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