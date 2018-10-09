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вторник, 09 октября 2018 15:49

Англия считает торговлю с Украиной приоритетной

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Англия считает торговлю с Украиной приоритетной
Двустороннее соглашение о зоне свободной торговли должен урегулировать торгово-экономические отношения между государствами после Brexit. Фото: static.ukrinform.com

Правительство Великобритании включил в своих приоритетов на период 2018-2019 годов соглашение о торговле с Украиной.

Этот вопрос обсуждался во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и министра Великобритании по делам Европы и Америки Алана Данкана, - пишет "Урядовий кур'єр".

Двустороннее соглашение о зоне свободной торговли должен урегулировать торгово-экономические отношения между государствами после Brexit.

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Вместе с тем, нынешние торгово-экономические отношения между Украиной и Великобританией в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС будут действовать до подписания нового двустороннего договора.

Вице-премьер также поставила вопрос упрощения получения Украинская британских виз, отметив, что доля отказов в визах на уровне 14% и задержки в выдаче виз не соответствуют уровню сотрудничества стран. В свою очередь Алан Данкан пообещал посодействовать совершенствованию визовых процедур для украинских и подчеркнул, что Лондон осознает важность стратегического подхода в отношениях с Украиной.

В Украине экономика растет за счет торговли импортными товарами.По сравнению с прошлым годом, увеличился вклад промышленности в экономический рост.

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