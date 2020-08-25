Яндекс вывозит сотрудников из Беларуси - СМИ

Чтобы объяснять проблему белорусского офиса, в компании "Яндекс" действует специальный оперштаб. Фото: unsplash

Часть сотрудников офиса в Беларуси на прошлой неделе вывезла компания "Яндекс".

Тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома, пишет The Bell.

В издании ссылаются на источники, которым известна ситуация в компании.

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"В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы Яндекса, уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники Яндекса работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники выехали из города ", - написали в сообщении.

Издание пишет со ссылкой на двух собеседников, "которым известна ситуация в белорусском офисе", что часть сотрудников на прошлой неделе компания вывезла в Россию, но пока речь идет не о большинстве, а об отдельных сотрудниках, уточнил один из них. Часть из тех, кто выезжать из страны отказался, отправили из Минска "на дачи", объяснил другой собеседник издания.

Чтобы объяснять проблему белорусского офиса, в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и предоставляет юридическую помощь тем, кто в ней нуждается.

Неизвестные с оружием пришли в офис компании "Яндекс" в Минске, помещение заблокировано. Эту информацию белорусским и российским СМИ подтвердили в компании. По данным The Bell, в офисе находятся несколько сотрудников. Большинство персонала работает удаленно, в офисе сейчас только администраторы. Больше подробностей нет.