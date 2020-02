Аналитик разведки начал сливать секретные документы

Челси Меннинг отдыхает в августе 2017-го. ФОТО: Twitter

Описание переписки между американскими дипломатами и исландским правительством опубликовали на сайте Wikileaks 18 февраля 2010-го.

Подборка "Рейкьявик 13" стала первой из 750 тыс. конфиденциальных документов на сайте, слитых аналитиком разведки Брэдли Меннингом. Документы касались действий и злоупотреблений американских военных в Ираке и Афганистане.

Брэдли работал в Ираке с 2009-го. Имел доступ ко всем документам. 5 января 2010-го начал скачивать их на диск, подписанный Lady Gaga. По возвращении в США предложил эту информацию газетам The New York Times и The Washington Post. Но те не заинтересовались. Стал посылать их на Wikileaks, но тоже ответа не получил.

Тогда 18 февраля прислал переписку "Рейкьявик 13". Позже объяснял, что ему казалось, что американцы травят исландское правительство. Меннинг хотел облегчить получение финансовой помощи Исландией.

Среди прочего Меннинг опубликовал видео американских авиаударов, где гибнут мирные жители, переписки дипломатов, где они высмеивают иностранных лидеров.

В 2013-м Брэдли Меннинга приговорили к 35 годам лишения свободы. Находясь в заключении, Меннинґ объявил об изменении имени с Брэдли на Челси. Стал называть себя женщиной. Требовал права на гормональную терапию и операцию по смене пола. Несмотря на это, отбывал наказание в тюрьме для мужчин. Дважды пытался совершить самоубийство из-за условий содержания.

Согласно решению суда, Челси Меннинґ должна была выйти на свободу только в 2045-м. Однако в январе Барак Обама за три дня до завершения своего президентского срока смягчил приговор суда.