Аналитик разведки начал сливать секретные документы

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 639
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 495
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4 Просмотров: 5085
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2421
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 918
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1395
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2259
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2448
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5355
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4410
Фото
Все фото
12
5
9
7
8
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
Реки выходят из берегов - в Великой Британия от непогоды погибло 2 мужчин
Реки выходят из берегов - в Великой Британия от непогоды погибло 2 мужчин
Мыши бьются в метро и оскорбленный орангутанг - отобрали лучшие фото природы
Мыши бьются в метро и оскорбленный орангутанг - отобрали лучшие фото природы
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
Видео
Все видео
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 639
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 918
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 972
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2538
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 846
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
вторник, 18 февраля 2020 11:38

Аналитик разведки начал сливать секретные документы

  Комментировать
Аналитик разведки начал сливать секретные документы
Челси Меннинг отдыхает в августе 2017-го. ФОТО: Twitter

Описание переписки между американскими дипломатами и исландским правительством опубликовали на сайте Wikileaks 18 февраля 2010-го.

Подборка "Рейкьявик 13" стала первой из 750 тыс. конфиденциальных документов на сайте, слитых аналитиком разведки Брэдли Меннингом. Документы касались действий и злоупотреблений американских военных в Ираке и Афганистане.
Брэдли работал в Ираке с 2009-го. Имел доступ ко всем документам. 5 января 2010-го начал скачивать их на диск, подписанный Lady Gaga. По возвращении в США предложил эту информацию газетам The New York Times и The Washington Post. Но те не заинтересовались. Стал посылать их на Wikileaks, но тоже ответа не получил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Информатор WikiLeaks Мэннинг станет женщиной за свой счет

Тогда 18 февраля прислал переписку "Рейкьявик 13". Позже объяснял, что ему казалось, что американцы травят исландское правительство. Меннинг хотел облегчить получение финансовой помощи Исландией.
Среди прочего Меннинг опубликовал видео американских авиаударов, где гибнут мирные жители, переписки дипломатов, где они высмеивают иностранных лидеров.

В 2013-м Брэдли Меннинга приговорили к 35 годам лишения свободы. Находясь в заключении, Меннинґ объявил об изменении имени с Брэдли на Челси. Стал называть себя женщиной. Требовал права на гормональную терапию и операцию по смене пола. Несмотря на это, отбывал наказание в тюрьме для мужчин. Дважды пытался совершить самоубийство из-за условий содержания.
Согласно решению суда, Челси Меннинґ должна была выйти на свободу только в 2045-м. Однако в январе Барак Обама за три дня до завершения своего президентского срока смягчил приговор суда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аналитик разведки начал сливать секретные документы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Серийного убийцу приговорили к 49-му пожизненному заключению

Аналитик разведки начал сливать секретные документы

Вышла повесть о рабе-беглеце

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 31131
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 26893
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 25974
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 19620
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 16255
Мир
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
12
 Просмотров: 45
Серийного убийцу приговорили к 49-му пожизненному заключению
Серийного убийцу приговорили к 49-му пожизненному заключению
 Просмотров: 63
Вышла повесть о рабе-беглеце
Вышла повесть о рабе-беглеце
 Просмотров: 171
Самый богатый человек в мире создаст многомиллиардный фонд для борьбы с изменением климата
Самый богатый человек в мире создаст многомиллиардный фонд для борьбы с изменением климата Просмотров: 243
В ВОЗ сообщили важную информацию о коронавирусе
В ВОЗ сообщили важную информацию о коронавирусе Просмотров: 2124
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
5
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
4
Зеленский не будет капитулировать - Портников
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
Голосов: 141
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua